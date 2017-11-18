Giuliano bir Alex değil

Transfer edildiğinde Alex de Souza ile kıyaslanan Sambacı oynadığı maçlarda bir varlık gösteremedi.

Fenerbahçe’nin bu sezon büyük umutlarla Zenit’ten transfer ettiği Brezilyalı 10 numara Giuliano, sarı-lacivertlileri hüsrana uğrattı. Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla 11 haftada 6 gol atıp 3 asist yapan 27 yaşındaki futbolcu bu sezon giydiği Fenerbahçe formasıyla 11 haftada 4 kez fileleri havalandırdı. Giuliano’nun kıyaslandığı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza, 2004-2005 sezonunda Brezilya ekibi Cruzeiro’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla ilk 11 haftada 5 gol 5 asistlik bir performans sergilemişti. Alex de Souza ile aynı yaşta Fenerbahçe’ye transfer olan Giuliano’nun sarı-lacivertli formayla gelecek haftalarda göstereceği performans ise merak konusu.