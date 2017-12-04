Giuliano Fenerbahçe’yi sırtlıyor

Oynadığı son 3 lig maçında 3 gol ve 1 asist yapan Brezilyalı, Süper Lig’de haftalar ilerledikçe performansını ve takımını üst sıralara taşıyor.

Fenerbahçe’nin, bu sezon Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Giuliano, gösterdiği performansla hem kendini hem de takımını üst sıralara taşıyor. Süper Lig’in 12. haftasında 4-1 biten Sivasspor müsabakasında 1 asist yapan Giuliano, maç içerisinde oynadığı futbolla göz doldurmuştu. 13. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Brezilyalı oyuncu, takımını bu önemli maçta galibiyete taşımıştı. Son olarak Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 2 gol atan Brezilyalı 10 numara, oyun içerisinde yaptığı hareketlerle de seyirciden tam not aldı. 49. dakikada Dirar ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Giuliano sağ ayağıyla yaptığı etkili vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderip takımının 2. golüne imza attı. 62. dakikada tekrar sahneye çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Şener’in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak sarı-lacivertlileri rahatlatmış oldu.

Süper Lig’de forma giydiği 13 müsabakada 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, şu anda Fenerbahçe’nin en golcü ismi konumunda.