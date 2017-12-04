Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:35

Giuliano Fenerbahçe’yi sırtlıyor

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Giuliano Victor de Paula, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla göz kamaştırıyor.

Giuliano Fenerbahçe’yi sırtlıyor

04 Aralık 2017 11:35

Oynadığı son 3 lig maçında 3 gol ve 1 asist yapan Brezilyalı, Süper Lig’de haftalar ilerledikçe performansını ve takımını üst sıralara taşıyor.


Fenerbahçe’nin, bu sezon Rus ekibi Zenit’ten transfer ettiği Giuliano, gösterdiği performansla hem kendini hem de takımını üst sıralara taşıyor. Süper Lig’in 12. haftasında 4-1 biten Sivasspor müsabakasında 1 asist yapan Giuliano, maç içerisinde oynadığı futbolla göz doldurmuştu. 13. haftada oynanan Antalyaspor müsabakasında sarı-lacivertlilerin tek golünü atan Brezilyalı oyuncu, takımını bu önemli maçta galibiyete taşımıştı. Son olarak Süper Lig’in 14. haftasında Kasımpaşa ile oynanan müsabakada 2 gol atan Brezilyalı 10 numara, oyun içerisinde yaptığı hareketlerle de seyirciden tam not aldı. 49. dakikada Dirar ile verkaç yaparak ceza sahası içine giren Giuliano sağ ayağıyla yaptığı etkili vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderip takımının 2. golüne imza attı. 62. dakikada tekrar sahneye çıkan 27 yaşındaki oyuncu, Şener’in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü atarak sarı-lacivertlileri rahatlatmış oldu.


Süper Lig’de forma giydiği 13 müsabakada 7 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, şu anda Fenerbahçe’nin en golcü ismi konumunda.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç