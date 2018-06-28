Giuliano: "Harika bir sezon geçireceğiz"

Çok eminim ve inanıyorum ki harika bir sezon geçireceğiz" dedi.

Sarı-lacivertli takım 2018-2019 sezonuna, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Brezilyalı yıldız Giuliano yeni sezon ile ilgili görüşlerini kulüp televizyonu ile paylaştı. Giuliano, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona hazır olmaları gerektiğini vurgularken, Teknik Direktör Phillip Cocu’dan da övgüyle söz etti.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor"

Çok iyi bir hazırlık süreci geçireceklerini belirten Giuliano, "Yeni bir sezona başlıyoruz ve birçok yenilik var. Yeni bir hoca ile çalışmaya başlıyoruz ve bu da yeni bir dönem demek. Bu yeni dönemde geçtiğimiz sezon yaptığımızın daha iyisini yapmak istiyoruz. Bunu başarmak için hazırlık sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Lig başladığında da bir takım olarak oynayarak iyi sonuçlar almak istiyoruz. Çok eminim ve inanıyorum ki harika bir sezon geçireceğiz” diye konuştu.

"Cocu’yu tanıyorum"

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu’dan da övgüyle bahseden Brezilyalı yıldız, “Daha önce elde ettiği başarılardan dolayı kendisini tanıyorum. Daha önce kendisiyle çalışma ayrıcalığım olmamıştı. Bugün bizimle ne istediğini aktarmaya çalıştı. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftarların sezon boyunca vereceği desteğin önemine değinen Giuliano, “Bize inansınlar ve bizi desteklesinler. Biz, onların desteğini ve inancını hissederek şampiyon olabiliriz” diyerek sözlerini noktaladı.