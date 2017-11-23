Giuliano: “Sonuna kadar şampiyonluk yarışında olacağız”

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, Giuliano antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diğer takımlara değil kendi performanslarına bakmaları durumunda başarılı olacaklarına inandığını belirten Brezilyalı futbolcu, "Puan farkını biraz azalttık. Kendi işimize bakmalıyız. Kendi maçlarımızı kazanırsak, sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde oluruz. En büyük rakibiniz bir akşam önce kaybettiği zaman bizim için iyi oluyor ama kendimize bakmalıyız. Motivasyon rakiplere değil kendimize bağlı olmalı. Galatasaray’ın kaybetmesi bizim için iyidir. Galatasaray önceki haftalarda kaybedince kazanamıyorduk ve bu bir işe yaramıyordu. Öncelikle bizim kazanmamız lazım" diye konuştu.

“Futbol takım halinde oynanır”

Futbolun takım halinde oynandığını vurgulayan Giuliano, "Sezonun başında burada eksiklerimiz vardı. Sezon başında birlik beraberlik görüntümüz yoktu. Son maçta ise birbirimize daha yakın olduğumuzu gördük. Bunu sezon başında başaramamıştık. Biz bu görüntüyü sürdürürsek başarımız devam eder. İyi performansımızı temel noktası buydu. Herkes her şeyini sahada vermeye çalıştı. Gelişme dönemimiz devam ediyor. Son maçtaki görüntüyle sahaya çıkarsak iyi skorlar almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Osmanlıspor maçı sonrası soyunma odasında konuştuk”

Süper Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları müsabakadan sonra soyunma odasında takım olarak bir toplantı yaptıklarını açıklayan Giuliano, "Tüm oyuncular o toplantıda ne düşünüyorsa söyledi. Herkes ne kadar rahatsız edici bir durumda olduğumuzu gördü. Milli takımlardan döndüğümüzde herkeste farklı bir duruş olduğunu gördük. Bunu aldığımız galibiyetle gösterdik. İyi bir sonuç aldık. Sadece bu maçla kalmamalı. Önümüzdeki maçları da kazanmalıyız" şeklinde konuştu.

“Antalyaspor maçı önemli”

Süper Lig’de bu hafta deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçının önemine de dikkati çeken Giuliano, "Zor bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Bizim oraya gittiğimizde tek amacımız galibiyet olacaktır. O statta kazanamama serisini kırarsak ligin geri kalanı için bize fazlasıyla özgüven olacaktır" dedi.

“Gösterdiğim performanstan memnunum”

Giuliano, Süper Lig’de şu ana kadar gösterdiği performanstan memnun olduğunu ifade ederek, “Sezon uzun bir maraton. Sezona nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Sezon sonu geldiğinde benim performansımı daha iyi değerlendiririz. Şu ana kadar baktığımda kendi performansımdan memnunum. 11 maçta 4 gol atıp 1 asist yaptım. İyi bir performans ortaya koydum. Kendimi geliştiriyorum. Takım olarak da her geçen gün daha iyi oluyoruz. Takımda hala adaptasyon sürecimin devam ettiğini düşünüyorum. Şu ana kadar görüntümden mutluyum. Sezonun kalan kısmında daha fazla gol atıp asistler yaparak takıma katkı sağlayacağım” açıklamasını yaptı.

“Daha merkezde oynamak isterim”

Oynadığı mevkiyle ilgili gelen soruları da cevaplayan başarılı futbolcu, "Daha merkezde görev almayı tercih ediyorum. Burada Giuliano’nun hoşlandığı pozisyon vardır, bir de takımın hayrına olacak bir pozisyon. Takımın iyiliğini düşünen bir hoca var. Onun kararlarına her zaman saygı duyarım. Kenara yakın bir pozisyonda görev alıyorum.Takım için bu iyiyse benim için yeterlidir. Hocamızın kararına saygı duyuyorum. Nerede oynarsam oynayım en iyisini vermeye çalışıyorum. Tercihim merkezde oynamak ama bunun bir önemi yok" diye konuştu.

“Soldado takım için önemli”

D.G. Sivasspor karşısında 20 dakikada hat-trick yapan İspanyol santrfor Roberto Soldado’nun performansı hakkında da konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Soldado bu yüzden geldi. Takıma gol katkısı versin diye. Çok mutlu oldum performansından. Attığı gollerle son maçta fark oluşturdu. Takım için nasıl önemli olduğunu gösterdi. Geri kalan haftalarda onun golleri bizim için önemli olacaktır" dedi.

“Biz maçın her anında ceza sahasında olmalıyız”

Son hafta attıkları ikinci gol sırasında rakip ceza sahası içinde ve etrafında 10 kişiyle bulunmalarının hatırlatılması üzerine Giuliano, "Maç berabereydi ve hücum etmek zorundaydık. Ne kadar kalabalık ceza sahasına girerseniz gol atma şansınız o kadar artar. Biz bu ruhu gösterdik. Sadece yenik ve berabereyken bu olamamlı. Biz maçın her anında ceza sahasında olmalıyız” değerlendirmesini yaptı.

"Lucescu’yu seviyorum"

Giuliano, geçen sezon Zenit’te birlikte çalıştığı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’yla ilgili olarak, "Lucescu özel sevgi duyduğum biri. Onunla bir yıl çalıştım ve çok şey öğrendim. Çok zeki. 40 yılın üzerinde futbolun içinde. O bir şey söylüyorsa anlamı vardır. Onun dedikleri her zaman kıymetlidir. Türk Milli Takımı’nda zorlu bir hedef başarmaya çalışıyordu. İstediği gibi sonuç alamadı. Ona inanıyorum. Yapacaklarıyla Türkiye’yi yukarılara çıkaracaktır” diye konuştu.

Türkiye’ye gelmeden önce sadece Fenerbahçe - Galatasaray derbilerini takip ettiğini anlatan Giuliano, Türkiye’de en çok sevdiği şeyin ise kebap yemek olduğunu söyledi.