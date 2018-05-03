Giyimkent Araplara açılıyor

Arap iş adamlarına kumaştan hazır giyime, ev tekstilinden aksesuara kadar Giyimkent’in ürünleri tanıtılacak.

Şimdiye kadar ABD ve Almanya başta olmak üzere çeşitli Batı ülkelerine ihracat yapan Giyimkent, uluslararası pazar ağında Arap ülkelerinin ağırlığını da artırmanın yollarını arıyor. 2 bin 200 iş yerindeki yaklaşık 10 bin çalışanı ile ülkedeki en büyük tekstil merkezi olan Giyimkent, son reklam ve tanıtım atağı ile Arap tekstilcilerin de dikkatini çekmeyi başardı. Suudi Arabistan, İran, Lübnan ve Irak başta olmak üzere çeşitli Arap ülkelerinden hazır giyim alanında faaliyet gösteren firmaların sahibi 500 iş adamı, Giyimkent’e geldi. Arap iş adamlarına kumaştan hazır giyime, ev tekstilinden aksesuara kadar Giyimkent’in ürünleri tanıtılacak. Her biri ülkesinin büyük toptancıları olan Arap iş adamlarının ciddi siparişlerle ülkelerine dönmesi bekleniyor.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Giyimkent Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Cevizli’nin de katılımıyla, Arap iş adamlarına Giyimkent ve Giyimkent ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Binlerce çeşit ürünün görücüye çıktığı giyim fuarının açılışını protokol üyeleri yaptı.

Giyim fuarının yerli ve ulusal ekonomiyi canlandıracağını belirten Başkan Göksu, "Giyimkent yöneticilerimizin göstermiş olduğu vizyon gereği Türkiye’nin bir alışveriş merkezine, bir outlet merkezine dönüşmesiyle ilgili bir gayretin, bir çalışmanın içerisindeyiz. Dünyanın en büyük outlet’i olabilecek bir lokasyondayız. Bugün Giyimkent olarak Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki ülkelere hitap etmek üzere, dünyanın en büyük outlet şehrinin ilk basamağı olarak bir fuar açılıyor. Burada yüzlerce yatırımcımız alışveriş yapacak, bugün bu fuarı gezecekler, buraya gelip bakacaklar. Bu sistem başladığı andan itibaren gerek belediyemizin gerekse diğer kamu kurumlarının vereceği katkılarla, desteklerle İstanbul’un orta noktasındaki iş yerini bünyesinde barındıran Giyimkent’te çok daha büyük bir atılıma vesile olacak. Aynı zamanda ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak. İhracatımıza çok büyük bir katkı sağlamış olacak. Bir taraftan yerel, bir taraftan ulusal ekonomiyi, bir taraftan da ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli küresel katkı sağlayacak bir fuarın açılışındayız” dedi.