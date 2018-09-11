Gizemfrit Seramik Yarışması için başvurular başladı

Bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Seramik Yarışması'na başvuru sürecinin başladığı duyuruldu. Yarışmada başvuruların 24 Ekim'e kadar alınacağı bildirildi.

Sakarya'da kurulan emaye kaplama üreticisi Gizemfrit'in 9 yıldır aralıksız olarak düzenlediği Uluslararası Seramik Yarışması'nın başvuru süreci başladı. Yapılan şirket açıklamasına göre, Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya Türkiye ve tüm dünyadan üniversitelerin seramik, seramik ve cam bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim gören öğrencileri başvuruda bulunabiliyor.

Bu yılki yarışmanın jürisinde ise Uluslararası Seramik Federasyonu Üyesi İspanyol sanatçı Alberto Bustos'un yanı sıra Mimar Sinan Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi'nden akademisyenler ile Gizemfrit Seramik Ar-Ge yöneticisi Bünyamin Öztürk bulunuyor.

Online başvuruların 24 Ekim'e kadar kabul edileceği yarışmada, artistik ve endüstriyel kategorilerinde birinci olan öğrencilere 6 bin TL para ödülü verilecek. 4 öğrenciye de mansiyon ödülü olarak 4 bin TL para ödülünün verildiği yarışmada, sergilenmeye hak kazanan eserler Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisinde sektöre yön verenlerin, sektör çalışanlarının, öğrencilerin, akademisyenlerin ve sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.