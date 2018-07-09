Global alternatif konaklama servislerine yerli rakip

com, faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlara göre; Türkiye’de 2018 yılının ilk çeyreğinde turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara ulaştı. Yurt içi turizm verileri incelendiğinde ise 2017 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 12,8 yükselerek 77 milyon 179 bin oldu. Konaklama türlerine bakıldığında, yerli turistin otel veya başkasına ait konaklama alternatiflerine rağbet ettiği görülüyor. 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artışla 43 milyon 214 bin konaklama ihtiyacı, otel veya kısa süreli kiralama seçenekleriyle karşılandı.

Haziran 2018 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil ve tamamıyla yerli kısa dönemli ev ve tekne kiralama sitesi tatildekirala.com, ‘Tatilde kirala, rahat konakla’ sloganıyla faaliyete başladığını duyurdu.

“2019 sezonunda İngilizce, Almanca ve Rusça konuşulan pazarlarda yerimizi alacağız”

Konuyla ilgili açıklama yapan tatildekirala.com kurucusu Ruşen Mat, “Ziyaretçilerimizin tatilini en rahat şekilde geçirmesi için günlük ev ve tekne kiralama alternatifleriyle birlikte havaalanı transfer hizmeti sağlıyor, turizm dünyasında yeni ve sağlam bir kapı açıyoruz. Öncelikle Türk sermayesi ve çalışanlarıyla geliştirilmiş yerli bir yazılım altyapısı oluşturarak yola çıktık. Henüz kuruluş aşamasında Ankara’da faaliyet gösteren Sintek Madencilik firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Onur Atakay’dan 4 milyon TL değerlemeyle yatırım aldık. 10 yıldan uzun bir süredir e-ticaret ve dijital pazarlama alanında edindiğimiz deneyimle lokalizasyon konusunda yetersiz kalan global firmaların eksikliklerini tespit edip bu alanda yerli ve yenilikçi bir çözüm üretmek istedik. 7/24 çalışan ekibimiz ve güçlü yazılım alt yapımızla kısa sürede dünyada popüler olan rakiplerimizi geride bırakarak kısa dönemli ev kiralama, villa kiralama ve tekne kiralama alanında turizm pazarını büyütmeyi ve ev turizmi alanında lider firma olmayı istiyoruz. Orta vadede ise Avrupa ve Asya’da ev turizmi alanında ilk 3 firmadan biri olmak istiyoruz. Bu doğrultuda Avrupa operasyonumuzu yönetebilmek adına Litvanya’da şirketimizi kurduk ve Eylül ayı itibariyle Avrupa operasyonumuzu da başlatıp 2019 sezonunda İngilizce, Almanca ve Rusça konuşulan pazarlarda yerimizi alacağız” dedi.

Ev ve tekne sahiplerinin ücretsiz bir şekilde kiralık ilanı verebildikleri sitede, yerli turistlerin tatilini en rahat şekilde geçirebilmesi için konaklama seçeneklerinin yanı sıra Antalya, Bodrum ve İzmir gibi tatil bölgelerinde havaalanı transfer seçeneklerinin de sunuluduğunu söyleyen Mat, “Otellere nazaran ekonomik çözümler üreten platform, ev ve tekne sahipleriyle misafirleri arasında güvenilir ödeme seçenekleriyle çok sayıda taksit imkanı da sunuyor. TatildeKirala.com, bu olanaklarla, global alternatif konaklama servisleri karşısında güçlü bir yerli rakip olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.