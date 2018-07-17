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17 Temmuz 2018 11:48

Global otel markasının İstanbul şubesine uluslararası ödül

Raffles İstanbul Zorlu Center World Luxury Spa & Restaurant Awards ‘da 5 ödüle layık görüldü.

Global otel markasının İstanbul şubesine uluslararası ödül

17 Temmuz 2018 11:48


Dünyanın ayrıcalıklı rotalarında yer alan otelleriyle bu yıl 131’inci yılını kutlayan Raffles markasının gözde otellerinden biri olan Raffles İstanbul, global arenada turizm sektörünün önemli ödüllerinden olan ve hizmet kalitesi kapsamında dünyanın en iyi otellerinin değerlendirildiği World Luxury Spa & Restaurant Awards’da (Dünya Lüks Spa ve Restaurant Ödülleri) Türkiye’yi temsil etti. Raffles İstanbul Zorlu Center, dünyanın en prestijli restaurant ve spa ödüllerinden World Luxury Spa & Restaurant Awards, ’En İyi Restaurant’ ve ’En İyi Spa’ kategorilerinde toplam 5 ödül aldı.



Raffles İstanbul’un Pan-Asya lezzetlerini sunduğu ve Şubat 2018’de açılan yeni mekanı ISOKYO, tüm dünyada 2018’in En İyi Asya Mutfağı ödülünün sahibi oldu. Kısa bir sürede İstanbul’un gözde mekanları arasında yer alan ISOKYO, bu ödülün yanı sıra Avrupa’nın ‘En İyi Yemek Sunumu’ ve ‘En İyi Lüks Ambiyansı’ unvanlarını da aldı. Raffles Spa ise Türkiye’nin ‘En İyi Eşsiz Deneyimi’ ve ‘En İyi Lüks Şehirden Kaçış’ ödüllerini kazandı.



Raffles Spa’ya 2 ödül


Şehrin kalbindeki lokasyonuyla bir huzur vahası ve ‘iyi yaşam merkezi’ olarak konumlanan Raffles Spa da prestijli törende 2 ödülün sahibi oldu. Raffles Spa, Türkiye’nin ‘En İyi Eşsiz Deneyimi’ ve ‘En İyi Lüks Şehirden Kaçış’ unvanlarını aldı.




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