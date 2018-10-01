Global Tower dünyada ilk 10'u hedefliyor

Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin, “Hedefimiz dünya kule sektöründe, Avrupa'nın ilk 3, dünyanın ise 10 büyük şirketi arasında yer almak” diye konuştu.

Dünyadaki önemli pazarlardan biri haline gelen kule endüstrisi her yıl ortalama tek haneli büyürken, Global Tower yüzde 30 seviyelerinde büyümeye devam ediyor. Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız kule şirketi Global Tower ayrıca, büyüme fırsatlarını da kolluyor. Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin, “Hedefimiz dünya kule sektöründe, Avrupa'nın ilk 3, dünyanın ise 10 büyük şirketi arasında yer almak” diye konuştu.

Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız kule şirketi, büyüme fırsatlarını kolluyor

GSM pazarı yeni fırsat alanlarını da beraberinde getirmeye devam ediyor. Bunların başında “Kule Endüstrisi” var. Kule pazarı, Amerika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Hindistan'a önemli bir iş koluna dönüşmüş durumda. Öyle ki sadece Hindistan'da 2020'ye kadar 130 bin (yüz otuz bin) yeni kulenin piyasaya çıkması bekleniyor. Asya'da ise açıklanan rakamlara göre 3 milyonu aşkın kule bulunuyor. Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız kule şirketi Global Tower da büyüme fırsatlarını kolluyor. Kule endüstrisinin hem ülke hem de şirketler için önemli bir değer olduğunu söyleyen Global Tower Genel Müdürü Nihat Narin, “Hedefimiz kule sektöründe Avrupa'nın ilk 3 ve dünyanın da ilk 10 şirketi içinde yer almak.” diye konuştu.

"Ülkeye yabancı yatırımcı çekeceğiz"

Dünyada kule pazarında sadece ilk üç şirketin toplam değerinin 131 milyar dolara ulaştığını belirten Nihat Narin, “İstanbul Borsa BIST 100 şirketlerinin toplam değeri yaklaşık 650 milyar TL ya da 106 milyar dolar. ABD'de faaliyet gösteren 3 kule şirketinin değeri (American Tower, Crown Castle, SBA) tüm borsa şirketlerimizin değerinin oldukça üzerinde. Bu değerleri Türkiye ekonomisine kazandırmalıyız. Türkiye'de de bu pazarın önünün açılması için diğer ülkelerde olduğu gibi regülasyonel düzenlemeler yapmalı ve kule işlerini gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) olarak tanımlamalıyız. Bu düzenlemelerle 10 bin seviyelerinde bulunan kule sayısını 20 - 30 binlere getirmek mümkün. GSM şirketlerinin kulelerini diğer ülkeler gibi değerlendirmelerinin önü açılmalı. Biz Global Tower olarak halka açılmayı ve ülkeye yabancı yatırımcıyı çekme hedefindeyiz. Bu şekilde şirketleri mükerrer yatırımdan da kurtaracağız. Akabinde Balkanlar ve CIS ülkeleri, Orta Doğu'da bulunan bazı kuleleri de satın alarak dünyanın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir

Dünyada kule şirketlerinin GYO yapısına dönüşmesi, vergi muafiyeti temettü kapasitesini artırıyor ve bu şekilde global yatırımcıyı kolaylıkla çekebiliyor. Narin, kule şirketlerini yabancı yatırımcı için cazip hale getiren gerekçeleri de şu şekilde özetledi: “GSM şirketlerinin operasyonel kârlılığı 5 çarpan ile değerlendirilirken, kule şirketleri dünyada 15-25 çarpan ile değerlendirilir. Çoklu kira modeli, güçlü ve garantili müşteri profili, kontratların en az 10-15 yıllık yapılabilmesi, öngörülebilir ve sürdürülebilir gelir modeli, uzun vadeli nakit akışı, yüksek temettü ve enflasyon oranında kira artışı yatırımcıya güven veriyor.”