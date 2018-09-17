Gloria Cup Basketball Turnuvası'nın şampiyonu Zalgiris Kaunas

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde 12-16 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek'te gerçekleştirilen Gloria Cup Basketball Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takım oldu.

Kulüp takımlarının lige hazırlık sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Gloria Cup Basketball Uluslararası Turnuvası, dört ülkeden altı takımın katılımıyla iki grup halinde gerçekleştirildi. Turnuvada, EuroLeague temsilcileri Anadolu Efes, CSKA Moscow (Rusya), Zalgiris Kaunas (Litvanya), FIBA Champions League temsilcisi Banvit ve EuroCup temsilcileri TOFAŞ ve AS Monaco (Monako) sahada kıran kırana mücadele etti.

Basketbol takımları için sezon öncesi hazırlık döneminin en zorlu turnuvası olarak gösterilen Gloria Cup Basketball Turnuvası, 4 gün boyunca nefeslerin tutulduğu karşılaşmalara sahne oldu.

Turnuvanın, 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen finalinde, gruplarında birinci olan CSKA Moscow ve Zalgiris Kaunas karşı karşıya geldi. Maç Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Özdemir'in hava atışı ile başladı.

Gloria Sports Arena'da dolu tribünler önünde oynanan mücadelede 73-81'lik skor ile Zalgiris Kaunas Gloria Cup Basketball Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nı şampiyon olarak tamamladı. Zalgiris Kaunas takımı şampiyonluk kupasını Antalya Valisi Sayın Münir Karaoğlu elinden aldı. İkinci olan CSKA Moscow takımına ödülünü Antalya İl Spor Müdürü Sayın Burhanettin Hacıcaferoğlu takdim etti.

Gloria Cup Basketball Turnuvasının MVP' ı olan Arturas Milaknis' e ise ödülünü Gloria Sports Arena Proje Yöneticisi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Elif Özdemir takdim etti. Maçın MVP'ı Zalgiris Kaunas takımından Marius Grigonis oldu ve ödülü kendisine Gloria Hotels & Resort Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sayın Şahin Senai verdi.

Gloria Cup Basketball - Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nın üçüncülük - dördüncülük maçları Anadolu Efes - Banvit arasında oynandı. 84-82'lik skor ile turnuvanın üçüncüsü Banvit, dördüncüsü Anadolu Efes oldu. Banvit'e plaketini Özaltın Holding Yönetim Kurulu üyesi Melis Özaltın takdim etti. Dördüncü olan Anadolu Efes'e plaketini Gloria Sports Arena Sportif Direktörü Görkem Dönmez verdi.

Turnuvanın beşincilik - altıncılık maçı TOFAŞ - AS Monaco arasında oynandı. Maç TOFAŞ'ın 83-77'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Altıncı olan AS Monaco takımı adına plaketi, takım Başkanı Dr. İlhamı Aygün, Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaltın'ın elinden aldı, TOFAŞ'a ise plaketini MV Holding Kurucusu Murat Vargı verdi.

Gloria Cup Basketball Turnuvası'nın tüm maçları, S Sport kanalından canlı olarak yayınlandı. Periyot ve devre aralarında Red Foxes dans grubu izleyicilere dansları ile eğlenceli anlar yaşattı.