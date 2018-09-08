Gloria Sports Arena’da atletizm şöleni

Atletizmde yoğun geçen sezonun ardından yıldız atletler, kapanışı Gloria Sports Arena’da yapacak. 20 ülkeden 70 atletin 10 branşta yarışacağı kupada başta Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev olmak üzere ünlü isimler sahne alacak. Türkiye Atletizm Federasyonu başta olmak üzere bir çok atletizm takımının sezon boyunca hazırlık kamplarını gerçekleştirdiği Gloria Spors Arena’da atletler bu kez ilki düzenlenen Gloria Cup için yarışacak. Yarışmalar erkeklerde 200 metre, 400 metre, 400 metre engelli, üç adım ve çekiç atmada, kadınlarda ise 200 metre, 100 metre engelli, 400 metre engelli, yüksek atlama ve cirit atma branşlarında yapılacak.

Ramil Guliyev ve Yasmin Copello turnuvada yer alacak

200 metrede son Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Avrupa Salon ikincisi Jan Volko (Slovakya), eski Avrupa üçüncüsü Serghiy Smelik (Ukrayna), Olimpiyat madalyalı Brendon Rodney (Kanada) gibi rakiplerle yarışacak. Dünya ve Avrupa ikincisi Yasmani Copello ise 400 metre engellide Jamaikalı Annsert White, Estonyalı eski Avrupa ikincisi Rasmus Magi, İtalyan Jose Reynaldo Bencosme ile birlikte piste çıkacak.

Eşref Apak ve Özkan Baltacı çekiç atmada yarışacak

Çekiç atmada Türkiye’nin iki başarılı atıcısı Eşref Apak ve Özkan Baltacı, Londra 2017 finalisti Belaruslu Pavel Bareisha, Balkan ikincisi Yunan Mihail Anastasakis’in de aralarında olduğu rakiplerle yarışacak. Kadınlar yüksek atlamada Ukrayna’nın genç yeteneği ve geçtiğimiz yılın dünya ikincisi Yulia Levchenko’nun bulunduğu listede 1.86 ile Türkiye listesinin 2018’de ilk sırasındaki Kadriye Aydın yer alıyor. Eski Avrupa U23 heptatlon şampiyonu Estonya’dan Grit Sadeiko ise hem 100 metre engellide, hem de cirit atmada yarışacak.

Geçen haftalarda Gloria Cup voleybol turnuvasının düzenlendiği Gloria Sports Arena’da 11 Eylül Salı günü saat 17.00’den itibaren atletizm pistinde mücadele yaşanacak.