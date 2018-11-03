Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

Ümraniye'de metro yapım çalışmasının sürdüğü caddede meydana gelen göçük altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Altun son yolculuğuna uğurlandı.

Ümraniye- Bostancı metro inşaatının sürdüğü caddede 1 Kasım'da saat 23.30 sıralarında meydana gelen göçüğün altında kalan güvenlik görevlileri Mehmet Altun ve Günay Halat hayatını kaybetmişti. Güvenlik görevlisi 24 yaşındaki Mehmet Altun bugün son yolculuğuna uğurlandı. Altun için Ümraniye'de bulunan Bedir Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Altun'un ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Mehmet Altun'un babası Mevlüt Altun ve ağabeyi Rahman Altun cenazede taziyeleri kabul etti. Gencin anne ve babasının üzüntüden ayakta durmakta zorluk çektikleri görüldü.

Mehmet Altun'un dayısı Süleyman Akbayrak, “Acımızı yaşıyoruz. Gecenin saat 1'inde vuku bulan bir olay. Olayın üzerine gidilecek. Olayın nasıl ve ne şekilde olduğu, tedbir ve tedbirsizliğin kime ait olduğu tespit edilecek. Şu anda söyleyeceklerimiz bu kadar” dedi.

Bedir Camiinde kılınan öğle namazının ardından tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Gencin cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi.