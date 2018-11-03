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Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Güray Halat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

İstanbul Ümraniye’de geçtiğimiz gece göçük altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Güray Halat’ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

İstanbul Ümraniye'de geçtiğimiz gece göçük altında kalarak hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.


Ümraniye'de geçtiğimiz gün Güray Halat ve Mehmet Altun isimli iki özel güvenlik görevlisi bir inşaat alanında meydana gelen göçüğün altında kalmıştı. Göçük alanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu iki görevlinin cenazelerine ulaşıldı. İlk incelemeleri olay yerinde yapılan güvenlik görevlilerinin cenazeleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Altun'un cenazesi dün aile yakınlarına teslim edilirken, diğer güvenlik görevlisi Güray Halat'ın cenazesi ise bugün saat 10.00'da ailesine teslim edildi.

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