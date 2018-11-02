Göçükte hayatını kaybeden ikinci güvenlik görevlisinin cenazesi çıkarıldı

Ümraniye'de metro çalışmaları sırasında meydana gelen göçük altından ikinci güvenlik görevlisinin de cenazesi çıkarıldı. Ümraniye'de meydana gelen göçükte sabah saatlerinde bir güvenlik görevlisinin cenazesi çıkarılmıştı.Yapılan çalışmalar sonrası ikinci güvenlik görevlisinin de cansız bedenine ulaşıldı. 24 yaşındaki Güray Halat'ın cenazesi ekipler tarafından çıkarılarak ambulansa konuldu. Cenaze ardından adli tıp morguna kaldırıldı.