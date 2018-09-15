Goethe'nin Genç Werther'in Acıları raflarda

Alman yazar ve şair Johann Wolfgang von Goethe'nin romanı Genç Werther'in Acıları raflarda yerini aldı.

Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri sayılan Johann Wolfgang von Goethe'nin ilk romanı olan Genç Werther'in Acıları Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle raflarda yerini aldı.

Genç Werther'in Acıları Goethe'nin 1774 yılında yazdığı ilk romanıdır. Anlatımındaki duyguların coşkunluğu ve çağdaş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir ün kazanmıştır. Bu romanla birlikte Alman edebiyatında ‘'Coşkunluk Akımı''olarak bilinen yeni bir akım oluşmuştur. Roman kavuşamamanın oluşturduğu sarsıntıları işleyen kusursuz bir aşk anlatısı olarak tasvir edilmiştir.

Goethe'nin en büyük aşk romanlarından ve romantik ekolün en seçkin kitaplarından biri olan Genç Werther'in Acıları için Goethe, “Parmaklarımın ucunda yanarak beni sıkıntıya sokan bireysel, çok yakın ilişkilerdi, bunlar beni sonunda Werther'i ortaya çıkaran ruh durumuna soktu. Yaşamış, sevmiş ve çok acı çekmiştim” der.

Yüksel Pazarkaya'nın çevirisiyle yayımlanan Genç Werther'in Acıları, henüz 25 yaşındaki Goethe'ye, Almancanın ve Almanya'nın sınırları ötesinde ün kazandırmıştır. Kitabın gençler üzerindeki etkisi “Werther Salgını” diye isimlendirilen bir fenomen haline gelmiş, gençlerin intihar etmeye başlaması skandallara sebep olmuştur.

Bireysel özgürleşme ve aydınlanma sürecinin romanı olan Werther, günümüze dek etkisinden ve öneminden hiçbir şey yitirmemiştir.