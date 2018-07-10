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10 Temmuz 2018 10:53

Gökçeada’nın sosyal gelişim süreci dünyanın dört bir yanından katılımcılarla masaya yatırıldı

Gökçeada’nın sosyo-ekonomik problemlerinin tasarım yöntemleriyle sürdürülebilir, katılımcı bir şekilde çözülmesi için çalıştaylar düzenleyen Özyeğin Üniversitesi, ’Gökçeada Design Forum for Social Development: Territorial Design in Action’ (Sosyal Kalkınma için Tasarım Forumu) başlığı altında iki günlük uluslararası bir etkinlik düzenledi.

Gökçeada’nın sosyal gelişim süreci dünyanın dört bir yanından katılımcılarla masaya yatırıldı

10 Temmuz 2018 10:53

Tasarımın sosyal kalkınma konusundaki rolünün tartışıldığı seminerlere Carnegie Mellon Üniversitesi Tasarım Okulu Dekanı Prof. Terry Irwin ve Cape Peninsula Teknoloji Üniversitesi’nden Dünya Tasarım Örgütü (World Design Organization) Senatörü Prof. Mugendi K. M’rithaa konuşmacı olarak katıldı.



Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve İstanbul Tasarım Enstitüsü dört yıldır Gökçeada’da toplumsal tasarım yaklaşımının Türkiye’deki en kapsamlı uygulamalarından birini yürütüyor. Gökçeada Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Köy Muhtarlıkları tarafından desteklenen etkinlik, bu sene geniş kapsamlı ve katılımcı bir akademik çalışmayla uluslararası konuklarını ağırladı. 5-6 Temmuz 2018 tarihlerinde ‘Gökçeada Design Forum for Social Development: Territorial Design in Action’ başlığı altında iki gün süren etkinlikte üretici ve yenilikçi tasarım yöntemlerinin yerel sosyo-ekonomik sorunların çözümünde kullanılması ile ilgili dünyadan örnekler verildi ve farklı deneyimler paylaşıldı.



Uluslararası akademisyenler Gökçeada için bir araya geldi


Özyeğin Üniversitesi 2014 yılından bu yana Gökçeada’nın sahip olduğu kültürel ve doğal kaynaklarını, Gökçeadalıların da aktif katılımıyla, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlere dönüştürerek, sürdürülebilir ve çevre dostu kalkınma sürecine katkıda bulunmayı amaçlayan çalıştaylar düzenliyor. Bu yıl çalıştaylar yerine düzenlenen seminerlere Carnegie Mellon Üniversitesi Tasarım Okulu Dekanı Prof. Terry Irwin ve WDO Eski Başkanı ve halen Senatörü olan Prof. Mugendi K. M’rithaa da konuşmacı olarak katıldı. ABD, İtalya, Pakistan ve Güney Afrika’dan gelen katılımcılar tasarımın sosyal kalkınma konusundaki rolüne dair deneyimlerini paylaştı. Özyeğin Üniversitesi İstanbul Tasarım Enstitüsü tarafından düzenlenen bu etkinlik, Türkiye’de tasarımın sosyal kalkınmadaki rolüne dair ilk akademik toplantılardan biri olma özelliğini taşıyor.



“Daha iyi bir dünya için tasarımın gücüne inanıyoruz”


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Özyeğin Üniversitesi’ne 5 yıldır kesintisiz olarak Gökçeada’da sürdürülen tasarım etkinlikleri için teşekkür ederek, çalışmaların önümüzdeki yıllarda da genişleyerek devam etmesini dilediklerini belirtti.



Özyeğin Üniversitesi’nin daha iyi bir dünya oluşturmak için tasarımın gücüne inandığını vurgulayan Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Alpay Er, Gökçeada’nın gelişim ve kalkınmasına katkıda bulunmak üzere yerelliği öne çıkaran alternatif tasarım senaryoları üretmek amacıyla bu projeyi yürüttüklerini söyledi.



Gökçeada Kaymakamı Muhittin Gürel ise yapılan çalışmaların içerik ve süreklilik olarak örnek olacak nitelikte olduğunu vurguladı ve Uluslararası Gökçeada Tasarım Forumu’nun başarılı bir etkinlik olması yönündeki dileklerini paylaştı.




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