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26 Ağustos 2018 23:17

Gökhan Gönül’den sağlıkçılara tepki

Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasının 64.

Gökhan Gönül’den sağlıkçılara tepki

26 Ağustos 2018 23:17

dakikasında Bahadır’ın sakatlanmasının ardından sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi üzerine Gökhan Gönül, sağlıkçılara tepki gösterdi.


Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinin 64. dakikasında, Antalyaspor’dan Bahadır sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır’ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket etmesi ve Bahadır’ı sedyeye koymaması üzerine, ters kanatta bulunan Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gökhan’ın tepkisi sonrasında sağlıkçılar, Bahadır’ı oyun alanının dışına çıkardı.




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