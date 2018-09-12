Gökkuşağının eşsiz manzarası havadan görüntülendi

İstanbul’da sağanak yağmurun ardından oluşan muhteşem gök kuşağı manzarası havadan görüntülendi.
İstanbul'da sağanak yağmurun ardından oluşan muhteşem gök kuşağı manzarası havadan görüntülendi. Gök kuşağının bulutlarla oluşturduğu kartpostallık görüntüler görenleri kendine hayran bıraktı.
İstanbul'da sağanak yağmur sonrası oluşan gök kuşağı havadan görüntülendi. Gök kuşağının muhteşem görüntüleri görenleri kendine hayran bıraktı. Gökkuşağı, gökyüzünde oluşturduğu renk cümbüşü ve bulutlarla bütünleşen haliyle kartpostallık görüntüler oluşturdu.