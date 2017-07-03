Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 19:03

Göksel Gümüşdağ: “Cengiz’ 4 Avrupa takımından teklif aldık”

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder’e Avrupa’nın 4 önemli ekibinden teklif aldıklarını belirterek, “Bunları değerlendirmeyi düşünmüyorum.

Göksel Gümüşdağ: “Cengiz’ 4 Avrupa takımından teklif aldık”

03 Temmuz 2017 19:03

2 yıl daha oynamasını ve tecrübelennmesini istiyoruz” dedi. Gümüşdağ ayrıca Visca için teklif almadıklarını söyledi.


Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Medipol Başakşehir’de Başkan Göksel Gümüşdağ, akşam antrenmanında önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Geçtiğimiz sezon ligde ve kupada gösterilen performanstan dolayı hocayı ve oyuncuları tebrik eden Gümüşdağ, “Ligde iki takım yarıştı. Sonunda Beşiktaş şampiyon oldu. Biz de ikinci olduk. Başarılı bir sezon geçirdik ama kupasız bir sezon oldu. Onun için Beşiktaş’ı tebrik ediyorum. Futbolda dün yok. Bugün yeni sezon için açılış yaptık. Geçen sezon bizim için başarılıydı. Ayın 14’ünde Şampiyonlar Ligi kuraları çekilecek. 26’sında da ilk maçımıza çıkacağız. Bu ilk tecrübemiz. Daha önce böyle tecrübemiz olmadı. İnşallah gerek Medipol Başakşehir’e Şampiyonlar Ligi’nde gerek diğer ekiplere Avrupa’da başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonuna kadar götürürler. 2017-2018 sezonu herkes için hayırlısı olsun” diye konuştu.



“Sol bek almak istiyoruz”


Transfer hakkında da açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, “Şu an 3 transfer yaptık. Daha transferle yapacağız. Hocanın raporu doğrultusunda bizde farklı alanlara farklı gelişmeler olabilir. Şu an için sol bek almak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Cengiz’e 4 Avrupa takımından teklif var”


Edin Visca ile Cengiz Ünder’e gelen teklifler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümüşdağ, “Cengiz ve Visca’nın 2021 yılına kadar sözleşmeleri var. Geçen sezon iyi geçirdiler. Cengiz’e 4 Avrupa takımından teklif var. Bunları değerlendirmeyi düşünmüyorum. 2 yıl daha oynamasını ve tecrübelenmesini istiyoruz. Avrupa’nın önemli kulüplerinden önemli teklifler aldık. Visca için teklif almadık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!