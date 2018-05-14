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14 Mayıs 2018 17:20

Göksu kapalı pazar yerinde yeniden kura çekildi

Beykoz Göksu Kapalı Pazarı ile ilgili müracaat eden nace kodunda tekstil ürünleriyle iştigal eden 29.

Göksu kapalı pazar yerinde yeniden kura çekildi

14 Mayıs 2018 17:20

08.2017 tarihinde kuraya giren pazarcı esnafının mahkeme kararıyla iptal olan işlemine karşın tekrar kura çekilerek asil ve yedek pazarcı esnafına ait listeler belli oldu.


Esnafın, İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 26.12.2017 Tarih ve 2017/27 Sayılı Kararıyla kuralarının durdurulmasına karar verildiğinden, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Beykoz Belediyesi tarafından yapılan yeni kura çekimi sonucunda 38 Asil, 23 Yedek pazarcı esnafa ait yeni listeler oluştu.


Kura çekimi, Pazar hakkında yönetmelikte belirtilen kanun gereği Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürü M. Akif Kılıç öncülüğünde gerçekleştirildi. İlgili Meslek Odası, Anadolu Yakası Pazarcı ve Seyyar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Yarar ve Oda Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Ayvataş gözlemci olarak katılım sağladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB standartlarında ‘Kapalı Pazar’ yeri talimatıyla harekete geçen Beykoz Belediyesi tarafından 1700 metrekare alan üzerinde kurulan ve içinde çocuk parkı, otopark ve dinlenme alanlarının yer aldığı, Salı günleri meyve sebze ve organik ürünlerin satıldığı Göksu Kapalı Pazar Yeri, Perşembe günleri ise gıda hariç tekstil, ev ihtiyaçları, züccaciye, aksesuar, giyim gibi özellikle hanımlara hitap eden ürünlerin sunulduğu Sosyete Pazarı şeklinde hizmet veriyor.




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