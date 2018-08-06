Golf Challenge heyecanı Bodrum’da yaşandı

İş, sanat ve cemiyet dünyasından 140’ı aşkın golf sporcusunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya birçok önemli isim katıldı.

Bu yıl ikincisi 4-5 Ağustos tarihlerinde, Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum turnuvası tamamlandı. İki gün boyunca iş, sanat ve cemiyet dünyasından 140’ı aşkın golf sporcusunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Fikret Öztürk ve Cemal Kalyoncu gibi isimler de katıldı.

En sportif oyuncuya Türksporu’ndan özel ödül

Turnuvanın bu yılki ilkleri arasında ‘Türksporu’ özel ödülü de yer aldı. Katılımcıların yarışırken taktıkları adım sayar bilezikler sayesinde turnuvanın en sportif yarışmacısı da belirlendi. 8 bin 99 adımla çukurlar arasında en az adım atan Hülya Kocadon turnuvanın en sportif yarışmacısı olarak, Türksporu özel ödülünü almaya hak kazandı. Bodrum Golf Kulübü’nün 9 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanan turnuvada ‘Erkekler A-B-C’,‘Kadınlar A-B’ve ‘Gençler’ olmak üzere 6 ayrı kategoride kupalar sahiplerini buldu. Turnuva, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum’un kazananları ise şu isimlerden oluştu:

“Erkekler A: Erol İslamoğlu, Erkekler B: FreddieXiaolongZhang, Erkekler C: ShenLi, Kadınlar A: Ebru Temel, Kadınlar B: Emine Hopa, Gençler: Arda Özyıldız, Türksporu Özel Ödülü: Hülya Kocadon”