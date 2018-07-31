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31 Temmuz 2018 11:45

Golf tutkunları Bodrum’da buluşuyor

Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 4-5 Ağustos tarihlerinde Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleştirilecek.

Golf tutkunları Bodrum’da buluşuyor

31 Temmuz 2018 11:45

İş, sanat ve cemiyet dünyasını buluşturacak turnuvada, iki gün boyunca 100’ü aşkın golf sporcusu 6 farklı kategoride kupayı kazanmak için yarışacak.


Turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu’nun yanı sıra birçok ünlü simanın da katılması bekleniyor. Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum hafta sonu başlıyor. Turkcell Platinum tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen turnuva, 5 Ağustos’ta noktalanacak. Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleştirilecek turnuvada iş, sanat ve cemiyet dünyasının önemli isimlerinin de ye aldığı ulusal ve uluslararası 100’ü aşkın sporcu mücadele edecek. 4-5 Ağustos’ta düzenlenecek turnuvaya, başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Nihat Özdemir, Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu’nun aralarında yer aldığı birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.



Şampiyonlar 5 Ağustos’ta belli olacak


Bodrum Ortakent’te yer alan Bodrum Golf Kulübü’nün 9 çukurlu golf sahasında, iki tur üzerinden oynanacak Turkcell Platinum Golf Challenge’ta sporcular, ‘Erkekler A-B-C’, ‘Kadınlar A-B’ ve ‘Gençler’ olmak üzere 6 ayrı kategoride kupaya uzanmaya çalışacak. Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 5 Ağustos Pazar akşamı düzenlenecek görkemli ödül töreniyle son bulacak.




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