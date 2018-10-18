Golf tutkunları İstanbul'da bir araya geliyor

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşecek Turkcell Platinum Golf Challenge, 19-21 Ekim tarihlerinde Kemer Country Golf Kulübü'nde düzenlenecek. İki gün boyunca 300'e yakın golf tutkununun bir araya geleceği turnuva birbirinden önemli isimli ağırlayacak. Ev sahipliğini Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu yapacağı turnuvaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş dünyasından ünlü simalar katılacak.

Turkcell, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Turkcell Platinum Golf Challenge ile golf sporuna destek vermeye devam ediyor. Kemer Country Golf Kulübü'nde, 19-21 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuva başta iş dünyası olmak üzere cemiyet ve spor dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirecek. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvaya başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olmak üzere iş dünyasından Nihat Özdemir, Erhan Kamışlı, Kıvanç Oktay, Cemal Kalyoncu, Hakan Çarmıklı, Erdem Kıramer ve Ali Nuri Türker'in yanı sıra Serra Tokar, Hamit Altıntop gibi cemiyetle spor dünyasından ünlü isimler katılacak.

Üç gün süren turnuvaya kayıt veren 300'e yakın sporcu, 'Erkekler A-B-C-D' ve 'Kadınlar A-B-C' ile 'Gençler' olmak üzere sekiz ayrı kategoride mücadele edecek. Turkcell Platinum Golf Challenge 21 Ekim Pazar günü 17.00'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.