Golfçü Emrah Şimşek, KTTC'de tarih yazıyor

Golfçü Emrah Şimşek, Turkish Airlines World Golf Cup'da “Dünya Finali”ne girmeyi başardı.

Merit International sporcusu olarak golfte büyük başarılara imza atan Emrah Şimşek, yüzlerce sporcunun mücadele ettiği eleme gruplarından başarıyla çıktı. Şimşek, KKTC şampiyonu olarak turnuvanın dünya finalinde mücadele edecek.

Lefke Open, President's Putter 2018, Festival Of Golf 2018 FBBB ve Chairman's Cup turnuvalarında da birincilikleri bulunan Emrah Şimşek, “Yöneticilerimize ve özellikle Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş'a teşekkürlerimi sunarım. Gerçekten çok mutluyum” dedi.