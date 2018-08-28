GollerCepte’nin en çok izlenen golü Fernando’dan geldi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Reges’ten geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında atılan toplam 25 gol, 248 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 38 bin kez takip edildi.

Galatasaraylılar 2 GB internet kazandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell’in dijital iş birliği yaptığı Galatasaray, attığı gollerle taraftarlarını hep puanlarla hem de hediye internetle sevindirmeye devam etti. Bu sezon 10 gol atan sarı-kırmızılılar, bu sayede ‘Şampiyon’ pakete sahip olan sarı-kırmızılı taraftarlara, 2 GB hediye internet kazandırdı.

Öte yandan geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Aytemiz

Alanyaspor maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 6-0 kazandığı mücadeleyi 132 bin kişi izledi.