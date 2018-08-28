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28 Ağustos 2018 13:59

GollerCepte’nin en çok izlenen golü Fernando’dan geldi

Galatasaray’ı Alanya karşısında 1-0 öne geçiren golü Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 38 bin kişi izledi.

GollerCepte’nin en çok izlenen golü Fernando’dan geldi

28 Ağustos 2018 13:59



Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Fernando Reges’ten geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında atılan toplam 25 gol, 248 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Aytemiz Alanyaspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 38 bin kez takip edildi.



Galatasaraylılar 2 GB internet kazandı


Şirketten yapılan açıklamaya göre Turkcell’in dijital iş birliği yaptığı Galatasaray, attığı gollerle taraftarlarını hep puanlarla hem de hediye internetle sevindirmeye devam etti. Bu sezon 10 gol atan sarı-kırmızılılar, bu sayede ‘Şampiyon’ pakete sahip olan sarı-kırmızılı taraftarlara, 2 GB hediye internet kazandırdı.



Öte yandan geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Galatasaray-Aytemiz


Alanyaspor maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 6-0 kazandığı mücadeleyi 132 bin kişi izledi.




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