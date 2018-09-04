Diğer
Kategoriler
04 Eylül 2018 12:11

GollerCepte’nin en popüler golünü Andre Ayew attı

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında atılan 22 gol, 316 bin kez izlendi.

GollerCepte’nin en popüler golünü Andre Ayew attı

04 Eylül 2018 12:11

Fenerbahçe’yi Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren Andre Ayew’in golünü 47 bin kişi izledi.



Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasının en popüler golü Fenerbahçe’nin yıldız forveti Andre Ayew’den geldi. Uygulama üzerinden Spor Toto Süper Lig’in dördüncü haftasında atılan toplam 22 gol, 316 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Kayserispor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 47 bin kez takip edildi.



131 bin kişi izledi


Yapılan bilgilendirmeye göre geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu uygulama sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma ise Trabzonspor-Galatasaray maçı oldu. Uygulama üzerinden ev sahibi takımın 4-0 kazandığı mücadeleyi 131 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Rami’nin hatasını Tielemans affetmedi


Tüm operatörlere açık olan uygulama üzerinden Süper Lig’in dördüncü haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 351 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında uygulamanın en çok takip edilen videosu ‘Rami’nin hatasını Tielemans affetmedi’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç