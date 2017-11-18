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18 Kasım 2017 21:23

Gomis, Başakşehir’i boş geçmedi

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Medipol Başakşehir maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 12’ye çıkardı.

Gomis, Başakşehir’i boş geçmedi

18 Kasım 2017 21:23

Gomis, Göztepe’nin Makedon forveti Adis Jahovic’in 11 golünü geçerek, gol krallığında tek başına kaldı.


Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, Başakşehir’i de boş geçmedi ama yenilgiyi de önleyemedi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 5-1 mağlup ayrıldı. Maçın 55. dakikasında Latovlevici’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gomis’in yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransız golcü, bu golle birlikte ligdeki 12. golünü kaydetti ve Göztepe’nin Makedon forveti Adis Jahovic’in 11 golünü geçerek, liderlik koltuğuna oturdu.




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