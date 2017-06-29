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29 Haziran 2017 16:13

Gomis, Galatasaray ile imzaladı

Galatasaray’ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis, kendini sarı-kırmızılılara bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Gomis, Galatasaray ile imzaladı

29 Haziran 2017 16:13


Galatasaray, İngiltere’nin Swansea City ekibinden kadrosuna kattığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törene Gomis’in yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de katıldı.


Galatasaray’a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Gomis, “Bana gösterilen sıcak karşılama beni etkiledi. 2-3 aydır görüşüyoruz. Bu süreçte Galatasaray’ın maçlarını izledim. Avrupa’da başarılı olmuş, başarılar kazanmış bir Türk takımında olma fikrini kararlaştırdım. Bu büyük statta Galatasaray için çalışacağım günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Hocamızı da İtalya’da yaptığı işlerden de tanıyorum ve takdir ediyorum. Onun da benle konuşması önemli oldu. Onun yönetimindeki maçları sabırsızlıkla bekliyorum” şeklinde konuştu.



Özbek: “Galatasaray, Gomis ile daha güçlü olacaktır”


Yeni bir sezona başladıklarını belirten Dursun Özbek, “İlk transferimizi Gomis ile yapıyoruz. Kendisi scout ekibimiz ve hocamız tarafından beğenilen biri. Kendisinin golcülüğünü anlatmaya gerek yok. Fransa Ligi’nde 21 gol atmış biri. Türkiye’de de çok gol atacaktır. Kendisine hoş geldin diyorum. Galatasaray ailesi Gomis ile daha güçlü olacaktır. Taraftarlarına daha güzel günler yaşatacaktır” diye konuştu.


Konuşmalarının ardından Gomis, kendisini 2020 yılına kadar sarı-kırmızılı yapan sözleşmeyi imzaladı.




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