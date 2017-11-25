Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 21:31

Gomis, gollere devam

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon 13.

Gomis, gollere devam

25 Kasım 2017 21:31

kez rakip fileleri havalandırdı.


Süper Lig’in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşan Galatasaray’da Bafetimbi Gomis, bu müsabakayı da boş geçmedi. Bu sezon tüm maçlarda ilk 11 başlayan Fransız golcü, Alanyaspor maçında 90 dakika süre aldı. Yıldız futbolcu, 88. dakikasında Yasin’in pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gomis, böylece gol sayısını 13’e yükseltti.


Gol krallığında attığı 11 golle Gomis’e rakip olan Göztepe’nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ise, T.M. Akhisarspor ile oynadıkları maçta haftayı gol atamadan kapadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Çarşamba
    Hafis Sağnak Yağışlı
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç