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16 Eylül 2017 21:59

Gomis, Kasımpaşa’yı da es geçmedi

Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis, Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasını da golsüz geçmedi.

Gomis, Kasımpaşa’yı da es geçmedi

16 Eylül 2017 21:59

Gomis, bu maçta rakip fileleri iki kez havalandırdı ve gol sayısını 7’ye çıkardı.


Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların golcüsü Bafetimbi Gomis, bu müsabakada da golcülüğünü gösterdi. Yıldız futbolcu, Paşa ağlarına 2 gol gönderdi. 44. dakikada Belhanda’nın pasında ceza sahası içinde savunma arkasında topla buluşan Gomis, defansı ve kaleci Ramazan’ı geçerek topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 79. dakikada tekrar sahneye çıkan Gomis, Belhanda’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Serdar’ın indirdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek, maçın skorunu tayin etti.


Fransız golcü bu gollerle Süper Lig’deki gol sayısını 7’ye çıkardı. Gomis, ligde geride kalan 4 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.




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