Gomis, suskunluğunu 3 hafta sonra bozdu

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, sahasında oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-0 yendi. Müsabakanın 12. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız ismi Bafetimbi Gomis, sahneye çıktı. Rodrigues’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis, topu ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, bu golle birlikte gol suskunluğunu da bozdu. Fransız oyuncu, en son 30. haftada deplasmandaki Aytemiz Alanyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.

Gomis, böylece ligdeki gol sayısını da 28’e yükseltti.