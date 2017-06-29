Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 16:22

Gomis: “Taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu”

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların dünya çapında bir ekol olduğunu vurgulayarak, “Dünyanın her yerinde taraftarları var.

Gomis: “Taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu”

29 Haziran 2017 16:22

Havaalanında taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu” dedi.


İngiltere’nin Swansea City ekibinden transfer edilen Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Gomis, “Türkiye ligi her zaman çok iyi bir lig. Galatasaray, her zaman dünyanın en iyi takımlarından biri. Çocukken Jardel, Hagi, Song’u izlerken heyecan duyardım. Metin Oktay efsanesi olduğunda ben küçüktüm. Galatasaray’ın Fransız ekolüne sahip olması işimi kolaylaştıracaktır. Başkandan birçok kişiyle iletişim kurabilirim. Daha kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Gol sayısı veremem. Her gün daha iyisini yapacağımı onlara söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.



“Taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu”


Havaalanında gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız oyuncu, “Galatasaray dünya çapında bir ekol. Dünyanın her yerinde taraftarları var. Havaalanında taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu” diye konuştu.



“Valbuena, sahadaki en büyük rakibim olacak”


Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Valbuena hakkında sorulan soruya Gomis, “Bu büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena benim iyi arkadaşım. Birkaç gün önce yemek yedim. Dün beni aradı tebrik etti. ’Her zaman arkadaşım olarak kalacaksın ama saha içinde en büyük rakibimsin’ dedim” cevabını verdi.


Galatasaray’ın yeni transferi Belhanda hakkında da konuşan yıldız futbolcu, “Onunla konuştum. O da büyük bir hırsla geliyor. Bu çok önemli. Bu bize başarı azmi verecektir” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:07
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:19
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!