Gomis: “Taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu”

İngiltere’nin Swansea City ekibinden transfer edilen Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Türk Telekom Stadyumu’nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Gomis, “Türkiye ligi her zaman çok iyi bir lig. Galatasaray, her zaman dünyanın en iyi takımlarından biri. Çocukken Jardel, Hagi, Song’u izlerken heyecan duyardım. Metin Oktay efsanesi olduğunda ben küçüktüm. Galatasaray’ın Fransız ekolüne sahip olması işimi kolaylaştıracaktır. Başkandan birçok kişiyle iletişim kurabilirim. Daha kolay adapte olacağımı düşünüyorum. Gol sayısı veremem. Her gün daha iyisini yapacağımı onlara söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu”

Havaalanında gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Fransız oyuncu, “Galatasaray dünya çapında bir ekol. Dünyanın her yerinde taraftarları var. Havaalanında taraftarın ilgisi beni daha çok havaya soktu” diye konuştu.

“Valbuena, sahadaki en büyük rakibim olacak”

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi vatandaşı Valbuena hakkında sorulan soruya Gomis, “Bu büyük çekişmeyi biliyorum. Valbuena benim iyi arkadaşım. Birkaç gün önce yemek yedim. Dün beni aradı tebrik etti. ’Her zaman arkadaşım olarak kalacaksın ama saha içinde en büyük rakibimsin’ dedim” cevabını verdi.

Galatasaray’ın yeni transferi Belhanda hakkında da konuşan yıldız futbolcu, “Onunla konuştum. O da büyük bir hırsla geliyor. Bu çok önemli. Bu bize başarı azmi verecektir” diye konuştu.