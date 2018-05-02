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02 Mayıs 2018 16:40

Gomis ve Albayrak’tan anlamlı ziyaret

Galatasaray Sportif A.

Gomis ve Albayrak’tan anlamlı ziyaret

02 Mayıs 2018 16:40

Ş Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) düzenlediği yardımlaşma etkinliğini ziyaret etti.


Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray Futbol Takımı’nın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, ÇABA Derneği’nin etkinliğine katıldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Gomis, "Bu organizasyona katılmak benim için önemli. Beni çok çok iyi ağırlayan Türk milletine karşı bunu yapmam gerekiyordu. Bunun için de daha fazla organizasyon içerisinde yer almam gerekiyor" şeklinde konuştu.


ÇABA Derneği’nin bir parçası olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak ise, "Ben tiyatro oyunlarında da oynadım. Burada biz, hepimiz bir aileyiz. Mustafa Cengiz Başkana, Fatih Terim’e ve Gomis’e teşekkür ediyorum. Yoğun bir programı vardı" diye konuştu.


Abdurrahim Albayrak ile Gomis, daha sonra etkinlik alanını ziyaret etti.




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