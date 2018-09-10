Gomis'in yeğeni öldürüldü

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uğradığı silahlı sonrası hayatını kaybetti. William Gomis, 19 yaşındaydı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis'in yeğeni William Gomis, uıradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Fransız ekiplerinden Saint Etienne'de forma giyen William Gomis, La-Seyne-Sur-Mer bölgesinde yaşanan olayda silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybederken, Gomis'le birlikte 15 yaşında bir çocuğun daha öldürüldüğü aktarıldı. Fransız Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Saint Etienne, Gomis'in vefat haberinin ardından büyük bir üzüntü duyduklarını belirterek, kulüpteki herkesin bu olaydan dolayı çok etkilendiğini ifade etti.