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Gomis'ten Fenerbahçe cevabı

Galatasaray’dan Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibine transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, adının Fenerbahçe ile anılması ile ilgili olarak, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama ’Aslan’ her zaman evinde Aslantepe’de kalacak" dedi.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibine transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, adının Fenerbahçe ile anılması ile ilgili olarak, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak" dedi.


Al Hilal'de futbol hayatını sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberlere cevap verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gomis, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak" ifadelerini kullandı.


Yaptığı paylaşıma köprü şekli ekleyen Fransız golcü, köprünün bir tarafına sarı-kırmızı harflerle Avrupa, diğer tarafına ise sarı-lacivert harflerle Asya yazarak, "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez" notunu ekledi.

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