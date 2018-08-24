Gomis’ten Galatasaray’a veda mesajı

Gomis, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün iki duyguyu bir arada yaşıyorum. Yeni bir ülkeyi, yeni bir takımı keşfedeceğim için mutluyum ama bir yandan da benimsediğim ülkeden ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Galatasaray, bana futbolun gerçek tutkusunu öğretti. Kendimi önemli hissetmemi sağladı, bana ilk şampiyonluğumu verdi. Galatasaray’da gördüğüm sevgiyi başka hiçbir yerde göremeyeceğim. Zor zamanlarda beni ve kulübü destekleyen, kulübünü çok seven dünyanın en iyi taraftarları... Sizi asla unutmayacağım. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmadan başarılı olamazdım. Bana hep yardımcı olan antrenörlere çok teşekkür ediyorum. Yorulmadan çalışan yöneticilere teşekkür ediyorum. Büyük bir teşekkürü de Fatih Terim’e armağan ediyorum. Şampiyonluk duygusunu bana yaşattığın için çok teşekkür ederim. Bu yaşımda bir şeyler öğrenebileceğimi düşünmezdim ama sen bunun aksini ispatladın. Türk halkına teşekkür ediyorum. Dünyanın en güzel ülkelerinden birine sahipsiniz. Gurur duyun, güçlü olun, bir olun. İnsanın ailesinden ayrılması zordur ama bazen hayat sizi bu yola sürükler. Ön göremeyeceğimiz durumlar yaşanır ve seçimler yapmamız gerekir. Buradan, hedeflerimi tamamlamış hissiyatıyla ayrılıyorum. Galatasaray için daha fazlasını vermek isterdim. Galatasaray’ı asla unutmayacağım. Yeni bir macera başlıyor ama siz her zaman kalbimde olacaksınız. Sizi seviyorum..."