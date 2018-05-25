Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 17:26

Gomis’ten Türkiye’nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek

Galatasaray’da forma giydiği 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi Gomis, Türkiye’nin UEFA EURO 2024’ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

Gomis’ten Türkiye’nin UEFA EURO 2024 adaylığına destek

25 Mayıs 2018 17:26


Türkiye’nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına tam destek veren Fransız futbolcu, ilk olarak Türk halkı ile ilgili düşüncelerini paylaşarak, "Türkiye inanılmaz bir ülke ve çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. İnsanlar çok sıcakkanlı, misafirperver ve saygılılar" diye konuştu.


Gomis, bu sezon gol krallığı yaşadığı yeni stadyumlar için "Muhteşem" tanımlamasını yaparak, "Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. UEFA EURO 2024 Türkiye’de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" dedi.


Bafetimbi Gomis, Türkiye’de düzenlenecek bir Avrupa Futbol Şampiyonası’nın nasıl olabileceğine yönelik ise şu ipuçlarını verdi:


"Turistler ve futbol taraftarları, Türkiye’de gerçekleşecek bu organizasyona katılmaktan mutluluk duyacaktır. Türkiye’nin büyük bir organizasyonu düzenleyebilecek deneyim ve kabiliyeti var. Böylesi bir ambiyansı başka bir yerde göremezsiniz."




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç