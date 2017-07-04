Göngören’de bir kadının cüzdanını kapkaç yapan zanlı yakalandı

Zanlının kapkaç yaptıktan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Güngören Haznedar Mahallesinde geçtiğimiz gün G.E. isimli bir bayan kapkaççıların hedefi oldu. İçerisinde 600 TL para, 5 Suudi Arabistan Riyali ve 1 adet altın yüzük bulunan G.E.’ye ait cüzdanın kapkaç yoluyla çalınmasının ardından Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı.

Olay yeri çevresi ve şüpheli şahsın kaçış istikametine yönelik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kapkaçı E.A. (21) isimli bir erkek şahsın yaptığını tespit etti. Polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli şahıs Güngören ilçesi Akıncılar Mahallesi üzerinde yakalandı. Şahsın üzerinden ise içerisinde 5 Suudi Arabistan Riyali ve 465 TL para olan bir cüzdan ele geçirildi. Ele geçirilen cüzdanın G.E.’nin çalınan cüzdanı olduğu tespit edildi.

Zanlının kapkaç yaptıktan sonra koşarak kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E. A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.