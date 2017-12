Gönül Çarşısı ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor

Kartallı vatandaşlar tarafından Gönül Çarşısı’na getirilen eşyalar, temizlenip düzenlendikten sonra ihtiyaç sahipleri için raflardaki yerini alıyor.

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir’le birlikte Gönül Çarşısı’nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

“Kartal Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanındayız”

Kartal’da yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa yardım elini uzattıklarını belirten Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Gülcemal Fidan; “Kartallı vatandaşlar kullanmadığı, ancak temiz ve kullanılabilir durumda olan giysi ve her türlü ev eşyasını toplayarak Gönül Çarşısı’na getiriyor. Bağışlanan eşyalar, Kartal Belediyesi ekipleri tarafından temizlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Kartal Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Kartal’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzü gülüyorsa bizler de mutluyuz” dedi.

İhtiyaç sahipleri, Gönül Çarşısı’nı ziyaret ederek, bir seferde 20 parça eşya alabiliyor. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar ise 0216 473 50 55 numaralı telefondan Gönül Çarşısı’na ulaşabilecek.