Gonzalo Higuain, resmen Milan’da

Bu yaz dönemi transferlerinde gözler İtalya’nın üzerinde. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transfer olmasıyla dikkatleri üzerine çeken İtalya’da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Milan, Juventus’un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain’i kadrosuna kattı. Higuain’i kiralık olarak alan Milan, kira bedeli için Juventus’a 18 milyon Euro verecek. Kırmızı-siyahlılar sezon sonu bonservisini almak isterse bu futbolcuyu 36 milyon Euro’ya kadrosuna dahil edebilecek.

Milano’da taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Arjantinli futbolcu, Milan formasını da sırtına geçirdi. Geçtiğimiz sezon Juve ile 49 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 23 gol, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.

Gonzalo Higuain, 2 yıl önce Napoli’den Juventus’a 90 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Golcü futbolcu kariyerinde daha önce River Plate ile Real Madrid formalarını giymişti.