Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 13:38

Gonzalo Higuain, resmen Milan’da

Serie A ekiplerinden Milan, Juventus’tan Arjantinli yıldız futbolu Gonzalo Higuain’i kiralık olarak 18 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı.

Gonzalo Higuain, resmen Milan’da

02 Ağustos 2018 13:38


Bu yaz dönemi transferlerinde gözler İtalya’nın üzerinde. Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Juventus’a transfer olmasıyla dikkatleri üzerine çeken İtalya’da transfer hareketliliği sürüyor. Son olarak Milan, Juventus’un Arjantinli forveti Gonzalo Higuain’i kadrosuna kattı. Higuain’i kiralık olarak alan Milan, kira bedeli için Juventus’a 18 milyon Euro verecek. Kırmızı-siyahlılar sezon sonu bonservisini almak isterse bu futbolcuyu 36 milyon Euro’ya kadrosuna dahil edebilecek.


Milano’da taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Arjantinli futbolcu, Milan formasını da sırtına geçirdi. Geçtiğimiz sezon Juve ile 49 resmi müsabakaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 23 gol, 6 asist ile takımına katkıda bulundu.


Gonzalo Higuain, 2 yıl önce Napoli’den Juventus’a 90 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Golcü futbolcu kariyerinde daha önce River Plate ile Real Madrid formalarını giymişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç