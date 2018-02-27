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27 Şubat 2018 10:41

GOP Plevne Gaziosmanpaşa’ya güven veriyor

İstanbul’da kentsel dönüşümün hızla devam ettiği ilçe Gaziosmanpaşa, bölgenin sosyo-kültürel dönüşümüne de liderlik ediyor.

GOP Plevne Gaziosmanpaşa’ya güven veriyor

27 Şubat 2018 10:41

Yatırımcılar üzerinde yapılan araştırma, Gaziosmanpaşa’nın beyaz yaka çalışanlardan oluşan kitle için cazibe oluşturduğunu gösteriyor. By Oktayöz İnşaat A.Ş-Reyhan İnşaat-Bahaş Holding ortaklığı ile yükselen GOP Plevne, gün geçtikçe değer kazanan bölgede yatırımcısından büyük ilgi görüyor.


İstanbul’da kentsel dönüşüm hareketliliği büyük bir hızla devam ederken, bölgelerde yaşanan değişimler hem sosyo-kültürel yapıyı hem de yeni merkezi alanları belirliyor. Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm çalışmaları, bölgenin dönüşümüne de liderlik ediyor. Yatırımcılar üzerinde yapılan araştırma, Gaziosmanpaşa’nın beyaz yaka çalışanlardan oluşan kitlenin bu bölgede yatırım yaptığını gösteriyor.


Gaziosmanpaşa, yeni yapılan nitelikli konut projeleriyle İstanbul’un yükselen bölgelerinden biri olma yolunda ilerlerken, tersine göç hareketinin bölge için önemini vurgulayan By Oktayöz İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, “Gaziosmanpaşa, kentsel dönüşüm hareketliliği ile eski dinamizmine tekrar kavuşuyor. Yapılan araştırmalara göre, kalitesiz yapılardan dolayı bölgeyi geçmişte terk eden ilçe sakinleri tersine göç hareketi başlatarak bölgeye geri dönüş yapıyor. Özellikle beyaz yaka çalışanları ilçedeki kentsel dönüşüm projelerine yönelik taleplerinin arttığını görüyoruz. GOP Plevne’den daire satın alan yatırımcılarımız için de aynı şeyi söylemek mümkün. Hedefimiz, GOP Plevne ile Gaziosmanpaşa’yı cazibe merkezi haline getirmek. Böylece sadece kentsel değil sosyo-kültürel ölçekte de değişim yapmış olacağız” dedi.




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