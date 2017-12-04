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04 Aralık 2017 14:18

GOP Plevne, Türk- Arap inşaat fuarında görücüye çıkacak

Gaziosmanpaşa’da By Oktayöz İnşaat, Reyhan İnşaat ve Bahaş Holding ortaklığı ile hayata geçirilen GOP Plevne projesi görücüye çıkmaya devam ediyor.

GOP Plevne, Türk- Arap inşaat fuarında görücüye çıkacak

04 Aralık 2017 14:18


TURAB Fuarcılık tarafından Türk ve Arap iş adamlarını bir araya getirmek amacıyla organize edilen 4. Türk-Arap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı, 6-8 Aralık 2017’de İstanbul Pendik Greenpark Otel’inde gerçekleşecek. Fuar, Türkiye ve Arap ülkeleri arasında proje üretmek, Türk ve Arap iş adamlarını bir araya getirmek, Arap ülkelerine ziyaretlerde bulunmak, Türk ve Arap İş Adamı heyetlerini Türkiye’de ve yurtdışında buluşturmak amacıyla organize ediliyor.


72 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulan GOP Plevne’de inşaat çalışmaları hızla devam ediyorken proje aynı zamanda fuarda görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Toplamda 29 ülkeyi kapsayacak olan Fuar ile ilgili By Oktayöz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Öz, “Organizasyon karşılıklı ticari bağlantıların gerçekleşmesi, ticari platformun oluşturulması ve bu bağlamda sektör ile ilgili alım ve yatırım yapacak özel heyetlerin getirilmesi bakımından bizim için oldukça önemli. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan GOP Plevne’nin alım heyeti ile Türk ve Arap Ülkeleri üretici, sanayici ve yatırımcıların bir araya gelmesi, ihtisas sektörlerinde ortak çalışma zemini oluşturabilmesi açısından bizim için gurur verici” dedi.




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