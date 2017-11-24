Göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

Öğretmenlik mesleğine uzun süre görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere ise, düzenlenen programla plaket verildi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım öğretmenler günü programına katıldı. Program, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Arnavutköy Belediyesi Yeni Kültür Merkezi’nde düzenlenen öğretmenler günü programına; Arnavutköy Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Dağ, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

24 Kasım öğretmenler günü programında konuşma yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı ilçede eğitim veren tüm öğretmenlerin, öğretmenler gününü kutladı. Başkan Baltacı: “Eğitim, doğduğumuz andan itibaren başlayarak hayatımızın son anına kadar devem ediyor. Hayatımızın ilk eğitmenleri aile bireylerimiz olurken, okul çağından itibaren öğretmenlerimiz, bizlerin en büyük yol göstericileri oluyor. Burada bulunan tüm idarecilerimizin ve ülkemize hizmet veren idarecilerimizi nitelikli hale getiren tabi ki öğretmenlerimizdir. 1972 yılında Arnavutköy İlkokulu’na başladım. Eğitim-öğretim hayatıma büyük katkısı olan ilkokul öğretmenim Kazım Sökmen’i ve onun gibi ortaokul, lise ve üniversitede bizlere eğitim veren diğer öğretmenlerimi unutmam mümkün değil. Bu vesile ile ahirete göç etmiş öğretmenlerimi ve tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Her meslek gurubunun mutlaka fedakarlık isteyen bir durumu vardır. Bu meslek gurupları içinde en fedakarlık isteyecek meslek hangisidir dersek, ilk sırada öğretmenlik mesleği gelir. Çünkü hepimizin çocuklarını ana okulundan itibaren yetiştiren, bilgi dağarcığını artıran, maddi ve manevi zarar görmesin diye endişe duyan hep öğretmenlerimizdir” diye konuştu.

Protokol konuşmalarında sonra, stajyerliği biten öğretmenler, yemin etti. Öğretmenlerin yemin töreninin ardından, uzun yıllar öğretmenlik mesleğinde görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere Arnavutköy İlçe Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Program sonunda ise; şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini; Arnavutköy Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, İlçe Milli Eğitim Müdür Mehmet Dağ ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Haluk Öztürk’ün elinde aldı.