Görme engelli çifte destek olan görevliler Avcılar'da ayın çalışanı oldu

Avcılar'da yaşayan doğuştan görme engelli Yeliz ve Tekin Temiz çiftinin evinin temizlenmesine ve minik kızları Ebrar'ın bakımına destek olan Abbas Koyun ve Nermin Akbay ayın çalışanı seçildi. Görevlilere plaketlerini Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli takdim etti.

Avcılar'da yaşayan doğuştan görme engelli Yeliz ve Tekin Temiz çiftinin kızları Ebrar'ı bakımında ve evlerinin temizlenmesinde yardımcı olan Abbas Koyun ve Nermin Akbay ilçede ayın çalışanı seçildi. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de çalışanlara plaket takdim etti. Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli çalışanlar, görme engelli çiftin hem evlerini temizliyor, hem de minik bebeğin banyo, tırnak kesimi gibi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlıyor. Benli de aileye büyük destek sağlayan görevlilere desteklerinden dolayı teşekkür etti.