Boyner Grup’un sosyal girişimcilere kitlesel fonlama sağlamak amacıyla kurduğu Buluşum Platformu, toplumsal fayda odaklı projeler ile hayatları değiştirmeye amacıyla desteklediği yeni projesi ’Sesli Durak’ düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda yapılan bilgilendirmeye göre, bir mobil uygulama olarak hayata geçirilen Sesli Durak; görme engellilerin, duraklara gelen otobüslerden ve hangi hatta ait olduklarından sesli olarak haberdar olmalarını sağlayacak. Ayrıca, proje kapsamında Buluşum Platformu’nun internet sitesine girerek projeye yapılan her 1 TL’lik bağışa, Boyner de 5 TL. destek verecek. 17 Temmuz tarihine kadar destelenen proje 5’e katlanırken, görme engelli bireyler için seyahat engelleri ortadan kalkacağı kaydedildi.

Boyner Grup Proje Koordinatörü ve Buluşum CEO’su Cihan Alpay, "İlk planda sosyal girişimcilere kaynak sağlayan bir platform oluşturmayı amaçladık. Geçen sene 7 tane bu sene 3 tane olmak üzere toplam 10 tane proje bitirdik" dedi. Alpay, aktif 2 tane projelerinin içinde sesli durak projesinin olduğunu da belirtti.

Projeyi hayata geçiren sosyal girişimci Onur Kılıç ise toplantıda yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 bine yakın görme engellinin olduğunu ama sadece 200 kişinin mobil uygulamayı indirdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, ilk olarak Ankara’da hizmet vermeye başlayan proje, şu an itibariyle sadece Android işletim sisteminde çalışıyor.