Görme engelliler ‘Tablolar konuşuyor’ sergisini gezdi

Ünlü isimlerin eserleri seslendirdiği sergide Gentile Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan kendi sesiyle anlattı.

Türk Telekom’un “Tablolar konuşur, engeller yok olur” sloganıyla hayata geçirdiği Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk betimlemeli resim sergisi “Tablolar Konuşuyor”, İstanbul’da açıldı. Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda eğitim gören 15 görme engelli kursiyer de UNIQ İstanbul’da düzenlenen “Tablolar konuşuyor” resim sergisini gezdi. Kursiyerler, ünlü isimlerin seslendirdiği sergiyi çok beğendi.

“Bakan Ahmet Arslan, Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirdi”

Sergi, Türkiye’den ve dünyadan birçok ünlü eseri bir araya getiriyor. Dünyaca ünlü ressamlar arasından Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosundan Hoca Ali Rıza’nın İftar Sofrası’na, Picasso’nun Yaşlı Gitarist tablosundan Ahmet Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ne kadar toplam 20 unutulmaz eser, sesli betimlemeli olarak görme engelli sanatseverler için sergileniyor.

Medya, sanat ve siyaset dünyasından isimler de sesleriyle projeye destek verdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bellini’nin Fatih Sultan Mehmet tablosunu seslendirirken, oyuncu Haluk Bilginer, Salvador Dali’nin Belleğin Azmi tablosuna, şarkıcı Mustafa Sandal, Picasso’nun Yaşlı Gitarist tablosuna, oyuncu Arzum Onan ise Johannes Vermeer’in İnci Küpeli Kızı tablosuna ses verdi. Gazeteci Şeref Oğuz Namık İsmail’in Son Mermi tablosuna sesiyle hayat verirken, Gülay Afşar Rene Magrittees’in İnsanın Oğlu, Nazlı Çelik Diego Rivera’nın Çiçek Taşıyıcısı eserini, Jülide Ateş, Ivan Ayvazovski’nin Ayışığında Galata tablosunu, Cem Öğretir ise Georges Seurat’ın, La Grande Jatte Adası’nda Bir Pazar Öğleden Sonrası tablosunu seslendirdi.