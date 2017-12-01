Engellilerin sanatla buluştuğu festival olarak ifade edilen 8’inci Uluslararası Barikat Film Festivali Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde başladı. “Bir Düş Kuruyoruz Barikatsız Bir Dünya İçin” sloganıyla Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı’nda başlayan festivalin açılışına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 8’inci Uluslararası Barikat Film Festivali Başkanı Hüseyin Nacar, engelliler sarayı kursiyerleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekilirken vatandaşların engelli bireylere karşı empati yapması gerektiği ifade edildi. Etkinlikte protokol konuşmaları işitme engelliler için işaret diliyle de anlatıldı. Ardından “Oz Büyücüsü” filmi gösterildi. Etkinlikte engelsiz vatandaşlar görme engelli vatandaşları anlayabilmek için filmi gözlerine bant takarak onlar gibi görmeden izledi. Filmi sesli ve betimlemeli olarak izleyen katılımcılar kısa bir sürede olsa hissederek görme engelli vatandaşların yaşadıklarını anlamaya çalıştı.

“Kısa bir süre de olsa onların yaşadıklarını hissedebilecekler”

Herkesin bir engelli adayı olduğunu ve engelli vatandaşların yaşadıklarını anlayabilmek adına farkındalık oluşturacak bir etkinlik gerçekleştirildiğini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar Belediyesi olarak Engelliler Sarayı’mızda engellilerin birçok ihtiyaçlarını Bağcılar dışına çıkmadan kardeşlerimiz burada görebiliyorlar. Artık burayı Engelsiz Yaşam Merkezi olarak da görebiliriz. Bu Barikat Film Festivali’nin de tüm engel gruplarına hitap ettiğini söylemek istiyorum. Görmek engelli vatandaşlarımızın ne hissettiklerini anlamak adına herkes bir barikat takarak filmi izleyecekler. Kısa bir süre de olsa onların hayatlarında yaşadıklarını hissedebilecekler” ifadelerini kullandı.

“Görme engelli olmanın zorluğunu anlamaya çalıştım”

İnsanların engelli vatandaşlarla empati yapabilmesi için bu gibi etkinliklerin çok önemli olduğunu söyleyen Murat Öz, “Günümüzde engellilere tekerli sandalye yardımından ziyade sanatsal etkinliklerde de önem ve değer veriliyor. Bu Bağcılar’da daha ön planda. Görme engelli vatandaşlar gibi barikat bandını takarak sinema izleme gayretinde bulundum. Ben de bedensel engelliyim ama görme engelli olmanın zorluğunu normal hayatta yaşadıkları şeyi daha anlamaya çalıştım” şeklinde konuştu.

“Kendimi onların yerine koyabildim”

Görebildiği halde filmi gözlerinde bantla izleyerek engelli vatandaşları anlayamaya çalıştığını ifade eden Belun Çakıcı, “Onlar gibi hissetmem onları da mutlu etti bende onlar gibi izlediğim için mutlu oldum. Bir yandan göremediğim için biraz kötü oldum. Ama öyle izlemem güzel bir duyguydu benim için kendimi onların yerine koyabildim” şeklinde konuştu.

8’inci Uluslararası Barikat Film Festivali’nde dünyadan ve Türkiye’den başvuran katılımcılar arasından jüri tarafından seçilen belgesel, kurmaca, animasyon türlerinde, kısa ve uzun metrajlı filmler yer alıyor. 4 Aralık’a kadar sürecek olan festivalde 2 Aralık Cumartesi günü Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayında gerçekleşecek film gösterimlerinin yanı sıra Prof. Dr. Yıldırım Ahmet Bayazıt’ın konuşma ve duymasını sağladığı engelli çocuklardan oluşan koro Selçuk Ural’ın yönetiminde sahne alacak. Aynı gün Moda Tasarımcısı Sabiha Alakuş’un Osmanlı kadın sultanlarının giydikleri kostümlerden oluşan Osmanlı defilesi gerçekleşecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden engelli vatandaşların bisikletle geçişi ile devam edecek olan festival, 4 Aralık Pazartesi Günü Görme Engelli Milli Futbol Takımı ile Eski A Milli Takımının Efsane futbolcularının maçı ile devam edecek. Festival 4 Aralık Pazartesi akşamı Bağcılar Olimpik Kapalı Spor Salonunda düzenlenecek Mümin Sarıkaya ve Çisem konseriyle son bulacak.