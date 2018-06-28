Görüntülü bankacılık daha fazla kazandırıyor

Araştırmalar, görüntülü bankacılık hizmeti alan kişilerin yüzde 85’inin tekrar kullanmak istediğini gösterirken, bankaların yalnızca yüzde 15’i görüntülü bankacılık kullanıyor. yüzde 40’ı ise yeterli bilişim altyapısına sahip değil.

Bankacılıkta dijitalleşme, düşen maliyetler ve basitleştirilmiş müşteri süreçleri sebebiyle, hem bankaları hem de müşterileri mutlu ediyor. Müşteri deneyiminin optimizasyonu için sadeleştirilmiş ‘self-servis’ süreçler yeterli olmadığından, görüntülü bankacılık, rekabet avantajı oluşturmak isteyen bankalar için öne çıkan uygulamalar arasında yer alıyor. Tekil müşteri deneyimi (Omnichannel) teknolojileri sunan CCR, 2018 yılı içinde yapılan araştırmaları bir araya getiren ‘Video Banking Report 2018’ adlı raporun sonuçlarından derlediği verileri paylaştı.

Araştırmalara göre; görüntülü bankacılık hizmetini kullanan müşterilerin yüzde 85’i hizmeti tekrar kullanmak istiyor, yüzde 97’si ise çevresine tavsiye ediyor. Görüntülü bankacılık hizmeti sunan bankaların yüzde 77’si daha fazla satış elde ederken, dünya genelinde bankaların yalnızca yüzde 15’i görüntülü bankacılık hizmeti sunmaya elverişli teknolojik altyapıya sahip. Türkiye’de ise bankaların yüzde 90’dan fazlası gerekli altyapıya sahip olduğu halde, görüntülü görüşmenin sunduğu fırsatların farkında olmadıkları için bu hizmeti kullanmıyor.

Dünyada 50 yıl önce, ülkemizde ise 1982’de ATM’lerle başlayan self-servis bankacılık hizmetleri, 2000’lerle birlikte hayata geçirilen internet şubeleri ve mobil cep uygulamalarıyla sürekli gelişiyor. Ancak banka çalışanlarının sıcak ve kişiye özel yaklaşımı, çoğu zaman müşteri için özel bir oluşturduğundan önemini koruyor. Görüntülü bankacılık, teknolojinin basit ve güvenilir kullanımını, gerçek kişilerin gücüyle birleştiriyor. 20 yılı aşkın süredir çağrı merkezi sektöründe teknoloji ve danışmanlık hizmet veren CCR, yüksek kalitede ses ve görüntü iletişimi sağlayan konuşma platformu EasyConnect Video aracılığıyla, özellikle görüntülü bankacılık için yerli ve yeni nesil bir çözüm sunuyor.

Görüntülü iletişim sayesinde bankalar, şube açma ve işletme maliyetlerini azaltıp satışlarını artırırken, müşteri memnuniyetinde de yeni bir döneme giriyor. Müşterilerin bekleme ve işlem süreleri kısalırken, mesai saatleri dışında da yüz yüze hizmet alabilme imkanı oluşuyor.

“Görüntülü görüşmeler yakın gelecekte önemli bir yerde olacak”

Görüntülü görüşmelerin yakın gelecekte hayatımızda önemli bir yere sahip olacağını ve şimdiden yoğun ilgi gördüğünü belirten CCR CEO’su Türker Erkin, “Finans başta olmak üzere sağlık, enerji, üretim ve e-ticaret sektörlerinin yanı sıra, engellilere hizmet veren kurumlar, müşterileriyle yüz yüze iletişim kurmak için EasyConnect Video’yu yeni bir iletişim kanalı olarak kullanabilir. WebRTC altyapısına sahip platform, hiçbir ek uygulama indirmeye gerek kalmadan, tek bir tıkla bağlantı kurarak Genesys ürünleriyle yüzde 100 entegre çalışabiliyor. TTPS ve SSL protokolleri sayesinde güvenlik sorunu bulunmayan EasyConnect Video, ekran, dosya ve yer paylaşım özellikleriyle, görüntülü görüşme platformları için gerekli tüm ihtiyaçlara cevap verebiliyor. CCR ekibi olarak dünyanın dört bir yanındaki Genesys müşterilerinden yoğun talep alıyoruz ve yerli bir ürüne bu seviyede ilgi gösterilmesinden dolayı çok mutluyuz” dedi.