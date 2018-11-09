Gözaltına alınan ünlü sanatçı Atilla Taş, İstanbul Adliyesi'nde

Ünlü sanatçı Atilla Taş gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Elleri kelepçeli halde İnfaz savcılığına çıkarılan Taş,”vatan sağolsun” dedi.

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, “FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan gözaltına alınmıştı. Bugün de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Taş, çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için, İnfaz savcılığına çıkarıldı. Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenilirken, elleri kelepçeli olarak savcılığa getirilen Taş, ”vatan sağolsun” dedi.