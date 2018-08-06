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06 Ağustos 2018 16:32

Göztepe’de ‘Judo’ heyecanı başlıyor

İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, amatör branşlarının arasına Judo’yu da ekleme kararı aldı.

Göztepe’de ‘Judo’ heyecanı başlıyor

06 Ağustos 2018 16:32


Judo’da kulüp sayısının arttırılması yönündeki çalışmalarını sürdüren Türkiye Judo Federasyonu, Göztepe’ye de judo heyecanını aşıladı. İzmir’in köklü kulüpleri arasında yer alan sarı-kırmızılı ekip, amatör branşlarına judoyu da katma kararı aldı.


Kulübün, tatamide faaliyetlerine başlaması için başvuruyu yapan Amatör Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, Türkiye Judo Federasyonu’nu ziyaret ederek, ‘Sezer’ yazılı formayı federasyon başkanı Sezer Durmaz’a hediye etti. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz bu jeste karşılık kulüp adına Durmaz’a federasyon tabağını armağan etti.




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